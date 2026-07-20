Россия готовится к военному противостоянию с НАТО в 2030 году: означает ли это неизбежность войны в Европе

Недавно британское издание The Times опубликовало материал о том, что НАТО всерьез рассматривает вероятность открытого военного противостояния с Россией на территории Европы уже примерно в 2030 году и готовится к нему.

Эстония может стать первой жертвой российского вторжения в 2030 году

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В частности, The Times пишет о том, что военное руководство Североатлантического альянса считает самым опасным моментом для Европы период после завершения войны в Украине, а первой потенциальной жертвой России в Европе может стать Эстония. В качестве рабочего сценария развязывания войны рассматривается Нарвский регион, где проживает немало русскоязычных жителей. По аналогии с событиями на Донбассе в 2014 году российские провокаторы и агенты влияния должны посеять недовольство и обвинить Таллинн в языковой дискриминации.

Именно это даст повод российскому руководству задействовать войска для защиты прав русскоязычных жителей Эстонии, у которых может оказаться ещё и российское гражданство. Реакция НАТО на вероятный ввод российских войск в Нарву будет определять архитектуру европейской и мировой безопасности на десятилетия вперед.

Готовность России к войне с НАТО еще не означает реального ее начала

Еще в июне этого года премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил, что, по данным британской и европейской разведки, нападение России на страны НАТО может произойти уже в 2030 году. Эти прогнозы ещё годом ранее подтвердил генеральный секретарь НАТО Марка Рютте, также указав ориентировочную дату – 2030 год, когда Россия может быть "готова" к применению военной силы против Европы.

Именно эти расчеты и даты в настоящее время являются ключевыми при планировании расходов на оборону стран Альянса. Также упоминаются недавние британские учения высшего командного состава, после которых один из офицеров заявил, что 2030 год "является периодом, когда угроза со стороны России достигнет своего пика".

Кроме того, приводятся слова Кристиана Фройдинга, командующего армией Германии, который заявил, что "все 32 партнера по НАТО согласны с тем, что Россия может иметь возможность вторгнуться в страну-партнера НАТО в 2029 году", но подчеркнул, что есть разница между страной, готовой к нападению, и страной, которая действительно планирует его осуществить.

Россия может использовать провокации для проверки реакции и сплочённости НАТО

При этом, британское издание задается вопросом: действительно ли глава правительства Стармер серьезно рассматривает вероятность нападения на НАТО или стремится убедить общественность в необходимости увеличения расходов на оборону, при этом преувеличивая ситуацию? Ведь если британское правительство всерьез рассматривает возможность нападения в 2030 году, то почему к тому времени, согласно плану, оно будет тратить на оборону всего 2,7% ВВП?

Далее приводится мнение экспертов, что указанная дата – 2030 год – может быть просто реалистичной целью для союзников в плане перевооружения, учитывая, что России также потребуется некоторое время, чтобы пополнить запасы оружия и личного состава после войны в Украине. При этом, офицеры НАТО обеспокоены тем, что когда война в Украине закончится, в РФ останутся десятки и сотни тысяч мобилизованных солдат, которых можно будет перебросить на новый театр боевых действий, а также военная экономика, неспособная быстро вернуться в мирный режим. Не менее вероятен и сценарий, указывающий на возможность российской военной провокации в Польше или странах Балтии, с помощью которой Кремль будет пытаться проверить сплоченность НАТО и европейской системы безопасности.

Россия будет вынуждена удерживать силы в Украине для сохранения захваченных территорий

Также упоминаются слова Мартина О'Доннелла, пресс-атташе Верховного штаба союзных войск НАТО в Европе, который объяснил логику сценария 2030 года, сказав: "Все надеются, что война в Украине закончится до этого года, но куда будут направлены российские войска, которые сейчас находятся в Украине? Что они будут делать со своими бронетанковыми подразделениями? Очевидно, что их сухопутные войска сейчас заняты войной в Украине, но у них есть очень боеспособные военно-воздушные и военно-морские силы. Сейчас российская экономика практически полностью милитаризирована, и около 70% госбюджета уходит на расходы, связанные с безопасностью".

Таким образом, по мнению военных экспертов НАТО, эта тенденция означает, что "у России нет планов по достижению мира в Украине, но ее силовая позиция и намерения в отношении границ НАТО сохранятся в долгосрочной перспективе". При этом некоторые эксперты считают, что Россия слабее, чем о ней думают, и по окончании конфликта стране-агрессору потребуется сохранить значительные оккупационные силы для защиты захваченных территорий, что сделает невозможным ведение войны на два фронта. В частности, отмечается, что попытки России захватить территории в Прибалтике могут привести к наступлению украинской армии с целью возвращения утраченных территорий.

Таким образом, можно утверждать, что окончание войны в Украине не означает автоматического начала агрессии против Европы, ведь для России будет важнее удержать захваченное, чем пытаться захватывать новое с неизвестным результатом. Поэтому европейским партнерам Украины следует отбросить ошибочные представления о том, что продолжение войны спасает их от российского вторжения, и активизировать инициативы, направленные на скорейшее достижение мира в Украине.