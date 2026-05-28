Украинские гимнастки закрыли глаза и уши во время гимна России на награждении ЧЕ в Болгарии. Фото и видео

На юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне София Краинская и Варвара Чубарова устроили молчаливый протест во время церемонии награждения. Украинский гимнастки закрыли лица руками и надели наушники в момент, когда на арене звучали гимны России и Беларуси.

Поводом для демарша стало решение организаторов допустить представителей стран-агрессоров к выступлениям с национальными флагами и гимнами.

Украинская гимнастка Варвара Чубарова завоевала "бронзу" в финале упражнений с мячом, получив 25,700 балла. Победу в дисциплине одержала белоруска Кира Бабкевич.

Еще одна представительница Украины София Краинская стала обладательницей "серебра" в финале упражнений с лентой с результатом 25,700 балла. "Золото" выиграла россиянка Яна Заикина. Также Краинская заняла пятое место в финале с булавами.

Ранее украинская команда в составе Софии Краинской, Варвары Чубаровой и Софии Куликовой взяла "серебро" в командном первенстве. По итогам квалификации юниорки набрали 100,550 балла.

Чемпионат Европы проходит в Варне с 27 по 31 мая. После завершения юниорских соревнований на ковер выйдут взрослые гимнастки, среди которых украинки Таисия Онофрийчук и Полина Карика.

