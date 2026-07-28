"Перешла красную черту". Радикальное решение ФИФА спровоцировало бунт УЕФА

Конфликт между ФИФА и УЕФА резко обострился после решения международной федерации привлечь частных инвесторов к коммерческой деятельности чемпионатов мира. Европейские ассоциации готовят экстренное совещание и допускают возможность бойкота, если инициатива будет реализована.

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ФИФА объявила о планах создать новую коммерческую компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит управление коммерческими правами на турниры организации. В ее структуру войдут доходы от телетрансляций, спонсорских контрактов, продажи билетов и лицензирования.

Организация намерена привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи миноритарных пакетов акций новой компании. При этом ФИФА оценивает стоимость FFE примерно в 20 млрд долларов и заявляет, что средства позволят направить более 10 млрд долларов на развитие футбола в течение следующих четырех лет.

В УЕФА инициативу встретили крайне негативно. В заявлении европейской конфедерации говорится, что предложенная схема "перешла красную черту", а "душа и управление футболом не являются активами, которыми можно торговать". Также в УЕФА указали на отсутствие прозрачности относительно того, кто может получить финансовую выгоду от сделки.

По данным Sky Sports, уже на этой неделе представители европейских футбольных ассоциаций проведут экстренную онлайн-встречу. Среди обсуждаемых вариантов есть использование угрозы бойкота, если президент ФИФА Джанни Инфантино продолжит продвигать проект.

Дополнительное недовольство вызвало то, что многие национальные федерации заранее не были проинформированы о планах. По информации Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии узнала о проекте только после публикаций в медиа.

В ФИФА подчеркнули, что речь идет лишь о начале консультаций, а окончательное решение должны принять национальные ассоциации и Совет ФИФА. В организации также заявили, что сохранят полный контроль над управлением футболом, международным календарем, соревнованиями и всеми спортивными и регуляторными решениями, а внешние инвесторы получат доли только в коммерческой дочерней компании.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что новая модель позволит увеличить финансирование национальных ассоциаций и направить больше средств на развитие футбола во всем мире. При этом в ФИФА отвергли информацию о том, что после завершения президентского срока Инфантино может возглавить новую структуру в качестве генерального директора.

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