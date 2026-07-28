ФИФА приняла кардинальное решение продать футбол родственнику Трампа

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит масштабную реформу коммерческой модели, создав новую компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять крупнейшими футбольными турнирами. Ради привлечения инвестиций организация намерена продать до 30% акций структуры, а главным претендентом на участие в сделке называют фонд, основанный братом зятя президента США Дональда Трампа.

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По информации The New York Times, стоимость новой компании оценивается примерно в 20 млрд долларов. Под управление FFE планируют передать коммерческие права на мужские и женские чемпионаты мира, а также клубный чемпионат мира.

ФИФА рассчитывает привлечь от 4 до 6 млрд долларов, продав миноритарный пакет акций частным инвесторам. При этом организация сохранит контроль над компанией, оставив за собой 70–80% акций. Подготовкой сделки занимается американский инвестиционный банк J.P. Morgan.

Одним из главных претендентов на участие в проекте считается фонд Thrive Capital через структуру Thrive Eternal. Его основателем является американский миллиардер Джошуа Кушнер — родной брат Джареда Кушнера, мужа дочери Дональда Трампа Иванки.

Как сообщают СМИ, президент ФИФА Джанни Инфантино уже проводил предварительные консультации с представителями окружения администрации Трампа после завершения чемпионата мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике.

Чтобы заручиться поддержкой реформы, Инфантино предлагает каждой из 211 национальных футбольных ассоциаций получить долю в новой компании. По оценкам источников, это позволит федерациям единовременно заработать около 20 млн долларов за счет последующей продажи своей доли. Глава ФИФА называет такую схему "демократизацией футбола".

При этом идея вызвала серьезную критику в футбольных кругах. По данным The New York Times, в УЕФА опасаются, что создание новой коммерческой структуры усилит влияние ФИФА на мировой футбольный рынок и создаст угрозу для европейских клубных турниров.

Сам Инфантино рассчитывает переизбраться на последний президентский срок и руководить ФИФА до 2031 года. После этого, как утверждают источники, он может занять пост генерального директора FIFA Forward Enterprise, однако в самой ФИФА заявляют, что вопрос о подобных кадровых решениях пока официально не обсуждался.

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