'Относятся как к скоту'. Олимпийский чемпион из РФ рассказал о 'прогнившем Западе' и был высмеян в сети

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что власти Парижа изуродовали город перед Олимпийскими играми. Таким образом 61-летний россиянин прокомментировал информацию, что из столицы Франции выселили несколько тысяч бездомных и мигрантов к началу Игр-2024 и установили 44 тысячи решетчатых ограждений.

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По мнению Васильева, такое отношение к местным жителям, говорит "о мнимом либерализме, демократии и терпимости ко всем людям на Земле".

"Французы даже к своим жителям, к не самым простым слоям населения, к которым относятся бездомные, относятся как к скоту. Тем самым они подтверждают тезис, что Запад прогнил лицемерием и ложью", – цитирует экс-биатлониста пропагандисты из "Матч ТВ".

Васильев уверен, что из Парижа сделали тюрьму.

"Наставили заборов, люди уже не могут свободно ходить по тем местам, где они привыкли ходить. Значительная часть кафетериев и ресторанов просто заблокирована. Гости Парижа увидят сейчас город уродливым, а ведь он красивый и действительно очень интересный. Можно сказать, что властям Парижа удалось сделать антирекламу городу и Олимпийским играм", - подытожил титулованный россиян.

Такие пафосные высказывания Васильева вызвали насмешки его соотечественников. Пользователи интересуются, какое ему дело до того, что происходит за границей.

"Ну увидят и увидят, тебе то что, мил человек, чего ж у тебя так пукан то рвет", "Вот бы этим гостям увидеть шикарный Благовещенск или Архангельск с одной асфальтовой дорогой нормальной на весь город. Вот где настоящая реклама и неподдельные эмоции!" – стебутся юзеры.

Кроме того у Васильева спрашивают, почему он не вспомнил о ситуации в 1980 году, когда перед ОИ в Москве власти СССР вывезли из города всех бездомных.

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