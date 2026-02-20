Отменили: Украина пошла на радикальный шаг по Паралимпиаде-2026 после допуска России

Медиакомпания "Суспільне Мовлення" объявила о том, что она отменила запланированный на 6 марта показ церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане. Вещатель присоединился к бойкоту шоу, который объявила сборная Украины из-за допуска к турниру россиян и беларусов со своей символикой.

Об этом говорится в заявлении компании на ее официальном сайте. В сообщении раскритиковали Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК), которые за последние недели продемонстрировали позицию по легализации российских преступлений против украинцев.

"Суспільне Мовлення" поддерживает решение сборной Украины бойкотировать церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр в связи с участием представителей России и Беларуси и не будет транслировать ее на своих платформах. МОК дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича, который планировал выйти в "шлеме памяти" на старт первого заезда на Олимпийских играх-2026. МПК пригласил российских и беларуских спортсменов выступить на Играх-2026 под своими флагами. Это системная политика легитимизации присутствия России и Беларуси на мировой арене. Для украинского общества это неприемлемо", – подчеркнул вещатель.

Отметим, что МПК допустил к Паралимпиаде шесть спортсменов из России и четырех – из Беларуси. Представители РФ получили два места в пара-альпийских лыжах, два в паралыжном кроссе и два в парасноубординге.

