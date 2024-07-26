Откажется от Лиги чемпионов: игрок сборной Украины переходит в итальянский клуб – СМИ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик близок к переходу в итальянскую "Рому", в которой его хочет видеть легенда клуба и нынешний тренер Даниэле Де Росси. 27-летний футболист был одной ногой в мадридском "Атлетико", но в последние часы римляне перехватили инициативу в вопросе трансфера игрока.

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Об это информирует известный исайдер Джалука Ди Марцио на своей странице в социальной сети Х, ранее известной, как Twitter. По его данным "джаллоросси" практически полностью согласовали условия личного контракта с Довбиком, предложив ему зарплату в 3,5 млн евро в год.

"Жироне", в составе которой украинец выступал в минувшем сезоне, итальянцы готовы заплатить 30-32 миллиона евро. Если Артем все же окажется в "Роме", это будет означать, что он не сыграет в Лиге чемпионов в будущем сезоне – и "Жирона", и "Атлетико" квалифицировались в турнир, а вот "волки" стартуют в Лиге Европы.

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он стал игроком "Жироны" в августе 2023 года и сходу завоевал место в основе. За каталонцев украинец отыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, за сколько мадридский "Реал" готов продать вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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