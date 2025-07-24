От Усика потребовали завершить карьеру

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (24-0, 15 КО) пора повесить перчатки на гвоздь. По мнению промоутера, украинец уже добился всего, чего можно было достичь в боксе, и победа над Даниелем Дюбуа лишь подтвердила его статус величайшего.

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На днях Усик нокаутировал британца в пятом раунде реванша и вновь стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Украинец ранее владел всеми титулами в первом тяжёлом весе, брал олимпийское "золото", а также дважды побеждал Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Что ему ещё делать? Он должен завершить карьеру. Это было великолепное выступление. Усик – гений, абсолютный номер один вне весовых категорий. Я не вижу в мире человека, способного его победить", – сказал Хирн в интервью The Ring.

Сам Усик, которому в январе исполнится 39, не спешит с решениями: "Сейчас я хочу отдохнуть. Три с половиной месяца подготовки, без семьи, с командой из 14 человек. Я продолжу тренировки, но пока не знаю, что дальше".

Тем временем Турки Аль аш-Шейх намекнул, что следующим оппонентом Усика может стать звезда нового поколения Моисей Итаума – 20-летний проспект года, идущий без поражений (12-0, 10 КО) и уже в августе выйдет на бой против Диллиана Уайта в Эр-Рияде.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля 2025 года Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Усик – Паркер. Встреча должна состояться в рамках защиты титула WBO.

Отметим, что еще год назад бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч выразил уверенность, что Усик достиг всего в карьере и ему больше нечего доказывать. Фроч в подкасте The Verdict с Джорджем Гроувсом на talkSPORT заявил, что украинцу пора вешать перчатки на гвоздь.

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