Не 'Динамо' и не 'Шахтер': от Украины в еврокубках всегда должен быть только один клуб

Для кого играют украинские клубы в Европе? Для фанатов? Для престижа страны? Для собственного имени? В последнее время кажется, что они сами не знают, за что играют. Не означает ли это, что пора изменить подход к формированию еврокубковых путевок и отправлять заграницу не "Динамо" и не "Шахтер"? OBOZ.UA ищет выход из сложного вопроса украинского современного футбола.

Лидеры синхронно показали, что их футбол - хаос

"Шахтер" и "Динамо" - извечные участники еврокубковых соревнований от Украины. Они могут занимать разные итоговые места в чемпионатах, не брать медали или открывать для себя новые позиции в таблице - но все равно попадать в какой-то международный чемпионат. Вот только проблема в том, что в последние годы мы видим или сольный успех кого-то одного, или общий провал и билет домой. И честно это немного надоело.

"Динамо" точно нельзя в следующие еврокубки, даже в Лигу конференций. Костюку нужно время, чтобы построить команду и доверие к ней и к себе. Ведь ТТТ пишет, что Суркис сразу до начала работы нового тренера уже искал ему замену. Да, в 15-м туре бело-синие уверенно переиграли "Кудривку". Но до этого так же уверенно проиграли "Полтаве". Нюанс в том, что обе эти команды - дебютанты УПЛ, а дальше ждет сложнейшая проверка "Фиорентиной". Такое впечатление, что бело-синие становятся все больше похожими на "Ливерпуль". Столичный клуб еще и столкнулся с большим кадровым кризисом, а медицинский отдел не успевает всех лечить. Поэтому коуч должен проводить масштабные ротации, чтобы показать хорошую игру. Это стало особенно заметно с полтавчанами:

Есть игроки, которые физически подсели, поэтому ротации мы не избежим, нужно ее делать. А то, что совпало – да, мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники получали игровую практику. И если будет равная конкуренция, то, конечно, наши футболисты, которых мы воспитываем, будут иметь преимущество перед другими - Игорь Костюк, тренер "Динамо"

"Шахтер" вроде бы играет лучше и только-только громил всех в УПЛ, что изрядно напугало скромные команды Лиги конференций. Но что произошло в субботу? Нулевая ничья против "Колоса". Для ковалевцев это привычный счет, они обожают играть на ноль в обе стороны, а вот горняки отпустили вперед черкасский "ЛНЗ" и позволил команде не только впервые побывать на первой позиции чемпионата, а еще и зафиксировать мини-чемпионство по итогам первой половины турнира. Еще надо обратить внимание на Турана, будто не очень понимающего, что происходит внутри. Отрыв от киевлян оформился в 9 очков, но горняки начинают играть предсказуемо с более-менее равными командами, что показала игра против одного из андердогов УПЛ.

Нашему коллективу необходимо действовать креативнее, лучше взаимодействовать между собой. Мы должны быть более продуктивными и внимательными – я постоянно подчеркиваю это ребятам и стараюсь донести все детали - Арда Туран, тренер "Шахтера"

В зоне евроотбора очень людно

Просто сейчас зона возможных еврокубков - с первого по четвертое место - переполнена пассажирами. Кроме "ЛНЗ", "Шахтера", "Полесья" и "Колоса", которые фактически там находятся, конкуренцию им составляют "Динамо", "Заря", "Кривбасс" и "Металлист 1925." Украина в следующем году будет отправлять в Европу снова 4 команды: 1 в отбор ЛЧ, 1 в квалификацию Лиги Европы (победителя Кубка), и еще 2 - в ЛК, теперь почему-то главный для желто-синих турнир. И вот кого же из них выбрать? А главное - чтобы было честно. Какая из этих команд имеет хорошую евроисторию?

Квалификации мы всё чаще проваливаем

Давайте посмотрим на объективный показатель - футбол последних 5 лет, он ближе всего к тому, что мы имеем возможность наблюдать на поле. С сезона 20/21 в еврокубки попадали 12 украинских клубов! А в группу любого турнира на постоянной основе доходили только "Динамо" и "Шахтер". Еще смогли попрыгать в квартетах "Заря" и "Днепр-1", а вот обновленные еврокубки уже никто другой не знает.

Оба титулованных клуба чаще сползают из элитных еврокубков куда-то на дно, в этом году вот впервые пересеклись в Лиге конференций. Но не одинаково: донецкая команда почти в плей-офф, киевская - почти пакует чемоданы домой. Если взглянуть еще дальше, то и горняки, и динамовцы вместе преодолевали групповой этап еще осенью 2020-го.

Страдает не только зритель, но и рейтинг коэффициентов

Все это безумие сказывается на рейтинговой системе УЕФА. С того самого 2020-го года мы упали с 9-го места почти на 30! Украинская ассоциация летит вниз, будто киевляне никогда не громили "Зрински", а "Шахтер" не выгрызал ту победу над "Шемроком". Система получения очков стара как мир и меняться не планирует: мало за победу на квалификационной стадии, много за победу на Этапе лиги. Но все это ничто, если учесть главный фактор - зачетные баллы делят на количество участников, которые начинали соревнования от определенной страны. Украинцы стабильно присылают 4 команды и почти все теряют в течение еще летней кампании. В этом году "Полесье" и "Александрия" вылетели в начале и только гранды что-то продолжают складывать в копилку. Но этого ничтожно мало для погони даже за ближайшими в таблице Словенией, Азербайжданом и Сербией, от которых отставание маленькое.

А что можно сделать?

Нам действительно будет лучше, если срезать количество участников еврокубков до одной команды. Максимум 2, но тогда надо отправить действительно достойных. Почему клубы могут себе позволить выбрать, кого им отдать для молодежной сборной, а федерация или зрители не могут выбрать команду симпатий? Через ту же "Дию" голосовать, например, как на Евровидении.

Ну а если полагаться на более спортивный принцип, то ответ тоже давно готов. УПЛ уже проходила такое, когда было мало команд и мы делили таблицу на две половинки, в верхней именно собирались наиболее реальные претенденты на международные соревнования. Если это старомодно - Бельгия демонстрирует схему, в которой задействованы все команды: первая шестерка бьется за ЛЧ и ЛЕ, вторая шестерка присоединяется к плей-офф за право быть в Лиге конференций. Это даст украинским зрителям более интересный футбол на всех этапах. А еще запустит отдельное соревнование за действительно важные для престижа страны места между реальными претендентами.

Можно отправлять и по 4 команды, но они тогда должны доказать свою мотивацию. Или посмотреть на Лихтенштейн - там нет собственного чемпионата, клубы играют только в Швейцарии. Однако на международную арену они все же попадают - достаточно выиграть внутренний кубок. Сегодня в Украине так возможно получить выход в Лигу Европы, но почему бы не изменить подход? Например, победитель Кубка получает путевку на стадию ЛЧ, финалист - в ЛЕ. А между четвертьфиналистами разыграть Лигу конференций.

Да, остается маленькая вероятность, что заграницу против условной "Омонии" поедет играть какой-то очень счастливый любительский клуб, но в 99% случаев это все равно будет команда Премьер-лиги с наиболее гибким составом, которой хватило ресурсов на несколько одновременных турниров. Еще нужен запрет на продажу наиболее результативных игроков предыдущего сезона (или другое, как определит Регламент). Помните, как "Александрия" с Ротанем сотворила большое чудо и выиграла первые в истории серебряные медали? Горожане тогда были и в шаге от того, чтобы подвинуть "Динамо" с лидерской позиции. Но летом команду обокрали (даже тренера украли) и на поля Лиги конференций вышла беззубая команда, которая сгорела "Партизану", посыпалась и сразу вылетела. Последствия до сих пор их преследуют и в УПЛ - команда прочно паркуется в зоне вылета из элиты, а последний раз выигрывала еще в сентябре. И это только через год после медалей.

Украинский футбол нуждается в реформе относительно еврокубков. Мы всегда болеем за наших, даже если они позорно проиграли предыдущий тур и ни на что не претендуют. Но и фанат тоже заслуживает уважения и заинтересованность от футболистов. Времена действительно сложные и когда спорт остается одной из немногих радостей - нельзя лишать такого праздника. Футбол же играют для зрителей?