Основано иммигрантами, думают о кенгуру, похожи на MLS. Как и чем живет футбол в далекой Австралии

Континент, о котором думают как о месте, где все ходят на голове, а футбол для них какое-то водное поло. Но Австралия совсем не такая. Это самобытная страна с таким же неожиданно ярким футбольным чемпионатом, который трижды перезапускали. Сегодня эта далекая страна - постоянный участник Мундиалей. Как так произошло? Где берут силы и мотивацию? Рассказывает OBOZ.UA.

Футбол иммигрантов. И не только англичан

Австралия все сознательное время своего развития находилась под влиянием Британии, поэтому неудивительно, что футбол (который на континенте больше называют соккер) впервые там сыграли аж в 1850-х, где-то в те времена, когда в Англии появился "Шеффилд". Первая эра австралийского профессионального футбола с тех пор ждала зарождения 100 лет, когда после Второй мировой активизировалась волна миграции на далекий и миролюбивый кусок суши. Фанаты с большим стажем привезли игру с собой и стали ее переоснователями. Рабочие играли для отдыха, а 70 лет назад наконец основали первые крупные клубы. В далекое путешествие отправились и футболисты, которые не нашли места в своих европейских чемпионатах.

Из-за такой перенасыщенности иностранцами Австралию даже ненадолго исключили из ФИФА, потому что страна не платила трансферные взносы. Иконой этого короткого периода стал австриец Лео Баумгартнер: местные менеджеры за все деньги приглашали мировых звезд и за десяток лет смогли приложить большие усилия в подъеме и реорганизации своих клубов. Вершиной успеха стал дебютный выход Австралии на Чемпионат мира-1974.

Новая эпоха

Громкое провозглашение своего места на футбольной карте привело к созданию Национальной футбольной лиги и профсоюза, а спортсмены-эмигранты ближе к 1980-м стали функционерами и уже могли руководить развитием любимых видов спорта. Среди прочих был и соккер. Изменился подход: от закупки элитных игроков до продажи своих талантов на другие континенты (что в наше время привело к появлению Криса Вуда в "Ноттингеме"). На уровне с кино и туризмом, местный футбол распространялся на весь мир и рассказывал о таком далеком чемпионате, где не все ходят вверх тормашками. Далее качество дошло до такого уровня, когда они начали выигрывать всех соседей. Так начинается современная, третья эпоха.

В ней Австралия выходит из Океании и присоединяется к Азии, поэтому теперь может играть отбор против Китая, Бахрейна или Саудовской Аравии. Новые высоты провоцируют рост медиасферы и бизнеса вокруг игры, частные франшизы заменяют клубы, создаются женские коллективы. С 2006-го Ози попадают на каждый мужской и женский Мундиаль, создавая 250 миллионов долларов вокруг своего своеобразного футбола-соккера ежегодно. Одновременно возникает А-Лига, целая система для клубов.

Клубный футбол смотрели за океаном, но в другую сторону

Австралийская А-Лига, созданная в 2004-м, все взгляды имела на Штаты. Несмотря на то, что там кардинально другая от нас погода, турнир проводят с октября по май. Как и в американской MLS, соревнования постоянные, без вылетов или повышения в классе, присутствует и ограничение зарплат. Такое же правило действует для почти всех профессиональных спортивных лиг на континенте. Причем, играют там не только за себя: 10 своих команд и приглашенные 2 клуба из Новой Зеландии. Лучшие клубы выходят в элиту - попадают в азиатскую Лигу чемпионов. Точнее, там аж две ЛЧ: элитная и Вторая, для тех, у кого уровень слабее (такая себе Лига конференций). Побед на международной арене в Австралии ждут как украинцы: у нас в 2009-м брал трофей "Шахтер", а у них - "Вестерн Сидней Вондерерс" (не путать с обычным "Сиднеем") в 2014-м. На этом все.

Чемпион не сразу становится чемпионом

Местный спорт действительно своеобразный: сердца жителей занимают австрофутбол (18 на 18 человек с четырьмя воротами), водные развлечения, конный спорт, даже крикет. Обычный футбол просто существует, поэтому для него организационные правила брали от США: участников мало и просто выиграть лигу недостаточно, надо еще пройти плей-офф. Победитель регулярного розыгрыша становится "Премьером" - но это не конечная цель. Далее 6 лучших команд идут в дополнительный розыгрыш, который завершается Гранд-финалом. Только тогда можно будет назвать победителя действительно чемпионом, который забирает титул лучшей команды Австралии. С момента образования лиги менее 10 клубов имели статус Премьеров и только 8 - Чемпионов.

Самым титулованным за 21 год является клуб "Сидней", 5 побед и 5 Премьер-титулов. В сезоне 24/25 повезло, был один победитель регулярного чемпионата и другой в плей-офф, второй раз кубок забрал "Мельбурн". Океанская конфедерация регулярно отправляет команды и на Клубный ЧМ. Раньше им было больно, потому что в соревнованиях на 7 команд океанцы часто вылетали сразу. Бронзовый успех 2014-го остается единственным большим достижением ОФК. Но после реформы турнира, на КЧМ у них есть чуть больше шансов даже на выход из группы. А еще Австралия, как тесно связанная с Британией страна, имеет глубокую традицию Boxing Day, которой не готовы жертвовать, в отличие от самих англичан.

Успехи есть. Дальше падение?

И после такого феноменального развития, австралийские журналисты пишут, что развивается большая проблема: их футбол должен банально выжить. Ведь каждые 20-25 лет кто-то пытается все переосмыслить, подвязав под глобальные тенденции. Частный капитал и собственность на несколько клубов одновременно создали условия, при которых на континенте забыли об идентичности и национальной уникальности, где не осталось места историческим событиям. Если первые два изменения позволяли взглянуть в прошлое и сократить расходы на игру, то теперь трансформация все разрушает. Даже тот же Гранд-финал стал жертвой правительственного туристического агентства, а не праздником для фанатов соккера-футбола. Вероятно, что мы теряем один из самых самобытных футбольных чемпионатов на планете. А все из-за того, что он уже 20 лет пытается быть похожим на других и влиться в мировое сообщество, вместо того, чтобы спокойно гонять мяч на берегу Тихого океана.