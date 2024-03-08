'Ощущение было ужасным': Джошуа перед боем с Нганну вспомнил об Усике

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) назвал худшим вечером карьеры поражение в реванше от Александра Усика (21-0, 14 КО). По словам уроженца Уотфорда, неудача в августе 2022 года сильно отдалила его от мечты завоевать все пояса дивизиона и нанесла серьезный психологический удар.

Об этом Джошуа рассказал в интервью изданию Mirror Sport. По словам британского боксера, который дважды уступил Усику по очкам, ему пришлось очень непросто после фиаско в боях с украинцем, однако сейчас он полностью восстановился и готов бросить новый вызов Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) или нашему соотечественнику.

"Я был в плохом месте. Точнее – не в плохом месте, а в плохой момент. Я так много вложил, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Я работал над этим, но потерпел неудачу. Ощущение было ужасным, и мне пришлось снова взять себя в руки. После этого я сменил тренера, и все происходящее смешивалось. Мне потребовалось около года с небольшим, чтобы сгладить ситуацию, и теперь мы снова возвращаемся к основам", – сказал Джошуа.

8 марта в аравийском Эр-Рияде он проведет четвертый за последние 11 месяцев поединок. Соперником британца станет сенсационный дебютант бокса Фрэнсис Нганну. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Нганну. Ориентировочное начало – в 00:30 субботы, 9 марта, по киевскому времени.

Перед поединком Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Джошуа – Нганну сразится с сильнейшим в поединке Усик – Фьюри, которые запланирован на 18 мая. При этом, по словам Тайсона, в нынешнем году у него запланировано сразу два сражения с Александром.

Как сообщал OBOZ.UA, российского боксера первого среднего веса Магомеда Курбанова (25-0, 13 КО) не допустили к поединку против Исраила Мадримова (9-0-1, 6 КО) в андеркарте боя Джошуа – Нганну.

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