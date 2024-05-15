'Опять притворяется': российский тренер выдвинул абсурдные обвинения Усику

Российский тренер Виталий Сланов назвал удар по корпусу слабым местом Александра Усика (21-0, 14 КО). Наставник Мурата Гассиева (30-2-0-1, 23 КО), которого украинец деклассировал в 2018 году, также обвинил нашего соотечественника в симуляциях и манипуляциях в ринге.

Об этом Сланов заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Специалист поставил под сомнение победы Усика над Дереком Чисорой (34-13, 23 КО) и Даниелем Дюбуа (20-2, 19 КО), а также оправдал Гассиева, который в поединке против украинца нанес тому несколько ударов ниже пояса.

"Я считаю, что бой с Чисорой он не выиграл. А с Дюбуа судья мог остановить поединок и дать нокаут. Было очень спорно. Если бы судья остановил, все бы сказали, что правильно. 90% одобрили бы решение рефери. А со временем это забывается. Когда Усик боксировал с Гассиевым… Мурат быстро сблизился и пробил по печени. Александр сразу: "Стоп, ой-ой-ой". Судья повелся. Потом второй раз. Опять остановили, опять притворяется, показывает", – сказал Сланов.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечные победит украинца.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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