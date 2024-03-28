Определился второй полуфиналист Суперлиги Favbet

В чемпионате Украины по баскетболу "Днепр" уверенно победил "Политехнику-Галичину" во втором матче серии первого раунда плей-офф Суперлиги Favbet, выиграв со счетом 101:49 и выйдя в полуфинал. Ранее путевку в 1/2 финала завоевали "Черкаськи Мавпы".

Команда Владимира Коваля, как и в первой игре противостояния, имела солидное преимущество по всем игровым компонентам и лидировала на протяжении всей игры. Львовяне, как и в первой игре, допустили 27 потерь, проиграв сопернику, как в быстром баскетболе, так и в противостоянии под щитами.

У победителей стоит отметить всю стартовую пятерку, а самым эффективным стал капитан команды Станислав Тимофеенко, у которого 21 очко и 10 подборов (РЭ 32).

В 1/2 финала плей-офф Суперлиги Днепр сыграет против Черкаських Мавп, которые в своей серии со счетом 2-0 победили Запорожье.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала

Днепр, СК Шинник

Политехника-Галичина - Днепр 49:101 (18:22, 7:27, 11:23. 13:29)

Политехника-Галичина: Тимофеенко 21 + 10 подборов + 3 передачи, Конев 21 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата – 3 потери, Сипало 20 + 6 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота – 4 потери, Закурдаев 17 + 5 перехватов , Горобченко 5 + 12 передач + 5 подборов - 4 потери - старт, Бондарчук 11, Дубоненко 6 + 4 передачи, Вред 0 + 4 передачи

Политехника: Бачурин 8+5 подборов - 4 потери, Ходов 6, Карпюк 6+14 подборов + 3 передачи - 4 потери, Сафонов 6 - 4 потери, Федчук 4 - старт, Станишевский 7+3 передачи, Бартоломеев 6, Смитюх 3, Качанов 3+4 подбора - 6 потерь, Путько 0