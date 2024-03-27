'Черкаськи Мавпы' стали первыми полуфиналистами плей-офф Суперлиги Favbet. Результаты 27 марта

"Черкаськи Мавпы" выиграли у "Запорожья" четвертьфинальную серию плей-офф (2:0) в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet и первыми вышли в полуфинал. Во втором матче на собственной площадке хозяева выиграли 82:67.

В остальных двух четвертьфинальных матчах БК "Ривне" одолел "Старый Луцк" (92:68), а "Днепр" победил львовскую "Политехнику-Галичину" (97:53). И там, и там счет в сериях 1:0 в пользу хозяев.

В Черкассах первые три четверти на площадке была равная борьба, при этом во второй четверти впереди была команда из Запорожья, выигрывая максимум +7. В третьей четверти лидер менялся 8 раз, но завершился при равном счете 53:53. Решающим стало начало четвертой четверти – первые пять минут "Черкаськи Мавпы" выиграли 18:4, фактически сняв вопрос о победителе.

Самым результативным в матче стал Эрик Бун с 23 очками, также отметим вклад Кирилла Марченко в рывке в четвертой четверти – завершил матч с 19 очками. У Андрея Агафонова 18 очков и 6 подборов.

У "Запорожья" 20 очков и 13 подборов набрал Максим Никитин, также к дабл-даблу были близки Роман Морозов (16 очков и 8 подборов) и Андрей Хохоник (9 очков, 12 передач).

"Черкаськи Мавпы" выиграют серию 2:0 и ждут своего соперника в полуфинале, которым станет победитель серии "Днепра" и "Политехники-Галичины".

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала

Черкассы, ПС Строитель

Черкаськи Мавпы - Запорожье 82:67 (12:13, 22:22, 19:18, 29:14)

"Днепр" одержал победу в первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги, одержав на домашней площадке львовскую "Политехнику-Галичину" со счетом 97:53.

Команда Владимира Коваля завладела преимуществом в первой четверти и планомерно увеличивая отрыв уверенно контролировала игру до ее завершения. "Днепр" был лучше соперника по всем статистическим показателям и подтвердил статус фаворита пары, доведя матч до победы.

Самыми результативными у "Днепра" стали Игорь Дубоненко — 23 очка, и Роман Бондарчук, набравший 19 очков. Также эффективно сыграл капитан хозяев Станислав Тимофеенко, у которого 17 очков, 6 подборов и 2 передачи в активе (РЭ 22).

Второй матч серии 1/4 финала плей-офф команды сыграют также в Днепре в четверг, 28 марта, в 17:00.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала

Днепр, СК Шинник

Днепр — Политехника-Галичина 97:53 (19:14, 27:13, 20:15, 31:11)

Днепр: Тимофеенко 17+6 подборов + 2 передачи, Сипало 12+15 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота, Конев 11+3 передачи, Закурдаев 8+5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата - 3 потери, Горобченко 7+7 передач + 5 подборов + 5 перехватов - 3 потерь - старт, Дубоненко 23, Бондарчук 19, Вред 0 + 6 передач + 4 подбора

Политехника: Ходов 14+6 подборов – 3 потери, Карпюк 10+5 подборов, Бачурин 9 – 6 потерь, Сафонов 9 – 5 потерь, Федчук 0 – карт, Качанов 4 – 8 потерь, Станишевский 4, Бартоломеев 3+5 подборов, Путько 0, Смитюх 0

БК "Ривне" выиграл стартовый матч плей-офф Суперлиги Favbet, одолев в первой игре 1/4 финала "Старый Луцк" со счетом 92:68.

Команда хозяев решающий рывок провела после большого перерыва, когда взрывной отрезок отыграл Алексей Соловьев, набрав 11 очков за первые полторы минуты третьей четверти. "Старый Луцк" еще на экваторе третьей десятиминутки из-за пяти фолов потерял Маркиза Джексона, а в четвертой – Стейси Томаса, что стало проблемой для команды Дмитрия Чайковского.

"Ривне" имел преимущество в бросковых показателях, на подборах и лучше двигал мяч. Завладев преимуществом во второй половине первой четверти, жители ее не отдавали в финальную сирену.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Соловьев, набравший 24 очка, а самым эффективным – Элайджа Джойнер, у которого 17 очков, 8 подборов, 5 передач и 3 перехвата (РЭ 20).

Второй матч серии команды сыграют в Луцке, в воскресенье, 31 марта.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала. Первый матч

Ривне, ДЮСШ-4

Ривне — Старый Луцк 92:68 (17:13, 20:18, 31:24, 24:13)

Ривне: Соловьев 24 + 4 подбора, Джойнер 17 + 8 подборов + 5 передач + 3 перехвата - 5 потерь, Смит 14 + 7 подборов + 2 блок-шота, Мочалов 8, Водолазский 4 - старт, Шепелев 13 + 7 подборов, Тимощук + 3 передачи, Герасимчук 3, Гаскинс 2, Поносов 2, Кравченко 0, Чиж 0

Старый Луцк: Кольченко 17, Липовцев 13 – 3 потери, Томас 10 – 6 потерь, Джексон 6 + 6 подборов, Мусиенко 4 – старт, Коцько 6 + 5 подборов – 3 потери, Дейна 5, Прозапас 3, Марков 2, Дюпин 0, Бедлинский 0