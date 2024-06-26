Определились все участники плей-офф Евро-2024 по футболу

Матчами в группах Е и F завершился групповой этап 17-го чемпионата Европы по футболу, который с 14 июня по 14 июля проходит в 10 городах Германи. Грузия сенсационно обыграла Португалию (2:0), а Чехия на 94-й минуте проиграла Турции (1:2).

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В 1/8 финала вышло по 2 лучших команды с каждого из шести квартетов, а также 4 лучшие третьи команды.

Таким образом в плей-офф сыграют: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Австрия, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия, Турция, а также Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения.

Ближайшие поединки 1/8 финала запланированы на 29 июня. В этот день Швейцария сыграет с Италией, а Германия проведет матч против Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая не смогла выйти из группы с четырьмя очками. Наши футболисты заняли итоговое четвертое место в группе Е и покинули Евро-2024.

В 1-м туре "желто-синие" в первом матче группы Е сенсационно и без шансов проиграли одному из слабейших участников первенства Румынии – 0:3.

Во втором туре в Дюссельдорфе наша команда показала характер и вырвала волевую победу над Словакией со счетом 2:1.

В третьем туре подопечные Сергея Реброва не смогли обыграть Бельгию. Поединок на "Штутгарт Арене" в Германии завершился со счетом 0:0.

В параллельном матче в группе Е Румыния и Словакия также победителя не выявили (1:1). В итоге Украина осталась на 4-м месте и завершила выступления на турнире.

Позже главный тренер Сергей Ребров прокомментировал результат сборной Украины на ЧЕ-2024.

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