Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею-2025

Сборная Дании по хоккею, лишь в серии буллитов победив в драматичном матче заключительного тура группового этапа команду Германии стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира, который в эти дни проходит в датском Хернинге и шведском Стокгольме. Ранее путевку в четвертьфинал оформили Канада, Швеция, Финляндия, Австрия, Швейцария, США и Чехия.

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В группе A первое место заняла Канада, которая набрала 19 очков и лишь раз уступив в овертайме Финляндии. За ней расположились Швеция (18), Финляндия (16) и Австрия (10), которая опередила Латвию на одно очко и обеспечила себе последнюю путевку в плей-офф.

В группе B одинаковое количество очков (19) с Канадой набрала Швейцария, которая заняла первое место благодаря лучшей разнице шайб. США и Чехия финишировали с 17 очками, но американцы опередили соперника по дополнительным показателям. Дания с 10 очками замкнула главную четверку.

Таким образом, в четвертьфиналах сойдутся такие пары:

Швейцария - Австрия

Канада - Дания

Швеция - Чехия

США - Финляндия

Первые матчи плей-офф состоятся 22 мая.

Отметим, что несколькими часами ранее сборная США на ЧМ-2025 одержала волевую победу над действующими обладателями титула – Чехией. Матч заключительного тура группы B на арене Jyske Bank Boxen в шведском Хернинге завершился со счетом 5:2.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, назвал сборную, которая победит на чемпионате мира-2025.

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