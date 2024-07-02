Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

Сборная Турции, сенсационно обыграв команду Австрии (2:1), стала последним четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу. До этого в следующую стадию плей-офф Евро-2024 пробились Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Швейцария и Нидерланды.

Видео дня

Именно с "летучими голландцами" турки сразятся 6 июля в Берлине за выход в полуфинал.

Остальные пары выглядят следующим образом:

Испания – Германия, Штутгарт, 5 июля, 19:00

Португалия – Франция, Гамбург, 5 июля, 22:00

Англия – Швейцария, Дюссельдорф, 6 июля, 19:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!