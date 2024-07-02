На Евро-2024 забит самый быстрый гол в истории. Видео

Защитник сборной Турции Мэрих Демирал отметился сверхбыстрым голом в матче 1/8 финала Евро-2024. В поединке против команды Австрии турецкий футболист на "Ред Булл Арене" в Лейпциге забил на 57-й секунде.

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Уже в первой атаке подопечные Винченцо Монтеллы получили право на угловой удар. Арда Гюллер исполнил штрафной удар, мяч после серии рикошетов почти пересек линию ворот, австрийский голкипер Патрик Пенц "черпачком" смог вернуть круглый снаряд в поле, но сделал это точно на ногу Демиралю.

26-летний игрок арабского "Аль-Ахли" без раздумий мощным ударом отправил кожаную сферу точно в рамку.

Это стало самым быстрым голом в истории плей-офф континентальных футбольных первенств.

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