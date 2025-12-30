Определен лучший нокаут 2025 года. Видео

Лучшим нокаутом 2025 года признан удар, которым австралиец Джай Опетая (27-0, 21 КО) завершил бой против новозеландца Дэвида Ньики (9-1, 8 КО). Поединок, состоявшийся 8 января, завершился тяжелым нокаутом и стал одним из самых шокирующих эпизодов года в мировом боксе, пишет авторитетное издание Boxingscene.

Видео дня

Для Опетая этот поединок стал первым выступлением в Австралии после серии из четырех выездных боев, которые укрепили его репутацию сильнейшего крузервейта мира. Соперником стал Ньика из Новой Зеландии, вышедший на замену на сравнительно коротком уведомлении. Уже в первом большом титульном бою года оба боксера согласились на открытый размен ударами, наглядно напомнив, насколько жесток этот вид спорта.

На тот момент 29 летний Ньика находился на пике карьеры, оставался непобежденным и хорошо знал Опетая еще по любительским временам. Он действовал смело и агрессивно, демонстрируя уверенность в своих силах и готовность рисковать до финального гонга. Сам Опетая, которому 30 лет, нередко считается недооцененным именно из за готовности идти в размен и отсутствия страха даже в моменты, когда он пропускает. В конце второго раунда Ньика сумел потрясти чемпиона, но ответ Опетая оказался безрассудно жестким и лишь приблизил трагическую развязку.

В четвертом раунде Опетая уже отправлял соперника в нокдаун. Вместо того чтобы сосредоточиться на выживании, Ньика попытался вырваться из под давления и пошел вперед. Он пропустил серию правый – левый и рухнул на настил, где остался неподвижным на тревожно долгое время. Боксеру потребовалась срочная медицинская помощь прямо на ринге.

"Очевидцы у ринга признавались, что подобные моменты вызывают настоящий ужас: когда победитель уже празднует успех, а все внимание приковано к неподвижному телу проигравшего. Позже промоутер Эдди Хирн сообщил, что Ньика лежал без сознания с открытыми глазами, что лишь усилило шок от увиденного", – говорится в статье журналистов Boxingscene.

Примечательно, что на той же арене, в конференц центре Голд Коста в Австралии, Опетая месяцем ранее, в декабре, оформил еще один разрушительный нокаут, защитив титул IBF в крузервейте в бою против Хусейна Чинкары. Тогда соперник был оставлен в больнице в качестве меры предосторожности, где у него диагностировали небольшое кровоизлияние в мозг и легкий перелом первого шейного позвонка.

Среди других нокаутов 2025 года, заслуживающих отдельного упоминания, выделяется удар Фабио Уордли 7 июня. Проигрывая по всем судейским запискам, он остановил Джастиса Хуни в десятом раунде, кардинально изменив ход и значение боя.

Также в список почетных упоминаний вошли нокауты в поединках Фрэнк Мартин – Рансес Бартелеми, Брайан Норман младший – Дзин Сисаки, Джозеф Паркер – Фабио Уордли, Рамон Карденас – Эрик Роблес Айяла и Марлон Харрингтон – Брайан Полако.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!