'Оно выглядит очень странно'. Харлан сделала признание о том, что делала на Олимпиаде-2024

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, зачем кричит во время своих поединков. Наша спортсменка таким образом заводит себя, влияет на соперницу и выплескивает свои эмоции.

Видео дня

"Ты выплескиваешь свои переживания, ты влияешь на судью, потому что ты как-то показываешь, что ты прав, ты хочешь и так далее. Потом ты влияешь на соперницу. Когда ты кричишь ей в лицо – это не очень приятно", – сказала Харлан в интервью ТСН.

На уточняющий вопрос Марички Падалки, разрешено ли такое поведение правилами, Харлан ответила, что это не запрещено, но не приветствуется.

"Тебе ничего не сделают, но это очень неприятно, это неуважение. Но если ты кричишь, ты таким образом себя заводишь. Оно выглядит очень странно, я знаю", – сказала Харлан.

Как сообщал OBOZ.UA, Падалко растрогалась во время разговора с фехтовальщицей на саблях Ольгой Харлан, получившей бронзу на Олимпиаде-2024. На глазах 48-летней женщины выступили слезы, когда она зачитала фрагмент переписки с избранником спортсменки, итальянцем Луиджи Самеле, где он отметил: никогда не сомневался в возможностях своей возлюбленной.

Завоевав "золото" в финале ОИ-2024 в командном фехтовании на саблях, Ольга Харлан добыла шестую награду на Олимпийских играх. Благодаря этому она стала самой титулованной украинской спортсменкой за всю историю выступлений нашей страны на Олимпиадах.

Также были подсчитаны, какие призовые получит фехтовальщица за выступление в Париже-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!