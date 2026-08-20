Герой Украины с орденом "Золотая Звезда": Зеленский отметил командира, который рискуя собственной жизнью спас двух раненых побратимов. Видео

На днях в сети появилось видео, на котором командир роты спас раненых бойцов из подбитого НРК –он приехал за ними на пикапе, каждую секунду рискуя собственной жизнью. За храбрость, проявленную в этот момент младшим лейтенантом Владиславом Польским, президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении в среду, 19 августа. "Я подписал указ о присвоении звания Героя Украины младшему лейтенанту Владиславу Польскому за быструю и мужественную реакцию в боевой обстановке и спасение жизней наших воинов", – отметил он.

Президент рассказал, что 15 августа Владислав Польский (позывной "Тичер") на пикапе спас двух военных из зоны поражения российских дронов.

"Наши воины выполняли боевую задачу и были ранены. Проводилась эвакуация с помощью НРК. Россияне нанесли удар по этому НРК. И чтобы не потерять жизни людей и не терять время, Владислав решил действовать и на пикапе забрал ребят. Замечательная история. Большая смелость. И пример поступка командира, достойного подражания. Надо заботиться о людях. Спасибо, Владислав!" – сказал Зеленский.

Подробности спасения раненых воинов

Как сообщили в Группировке объединенных сил, двое штурмовиков 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2" успешно выполнили задание и захватили вражеские позиции. Но на обратном пути ребят атаковали вражеские дроны "Молния", в результате чего оба получили тяжелые ранения и не могли передвигаться самостоятельно.

"Для их эвакуации направили наземную роботизированную платформу. Однако вражеский дрон подбил и ее... Раненые бойцы оказались полностью беззащитными на открытой местности, как на ладони у вражеской аэроразведки. Следующий удар мог стать для них последним", – говорится в сообщении.

И пока на командно-наблюдательном пункте лихорадочно искали решение, командир штурмовой роты Владислав Польский сел за руль пикапа и помчался на помощь людям. Он был в шортах и даже не надел бронежилет.

Рискуя жизнью каждую секунду, Владислав подбежал к подбитому НРК, сам перегрузил тяжелораненых бойцов в кузов пикапа и на высокой скорости вывез их под укрытие. Таким образом командир спас им жизнь.

В общей сложности с момента поражения НРК до эвакуации и прибытия в стабилизационный пункт прошло около 30-40 минут.

В эфире Армия FM Польский объяснил, что решил ехать за ранеными сам, потому что не хотел подвергать опасности других военнослужащих.

"Я лучше поставлю себя на их место и буду уверен, что смогу это сделать", – сказал он. Само решение об эвакуации Польский согласовал со своим командиром батальона.

На вопрос о бронежилете, почему он его не надел, военный ответил лаконично.

"Мне было проще выскочить без ничего, "налегке", и забрать ребят, чем если бы я был в амуниции: дополнительный вес, лишние вещи, которые бы мешали", – заявил Польский.

В комментарии LB.ua он сказал, что лично не знал раненых, так как они были из других рот.

"Но у нас такая специфика работы, что я могу забирать ребят из других рот, а моих будут забирать другие командиры. Неважно, чьи они: чужих нет", – объяснил военный.

"Они в тяжелом состоянии, в реанимации, но стабильные; вероятно, будут ампутации. Вскоре их смогут перевести на дальнейшее лечение из госпиталей (один уже в Киеве). Думаю, мы с ними еще познакомимся поближе, когда их состояние стабилизируется", – добавил Польский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении граждан по случаю Дня украинской государственности. Награды получили военные, правительственные чиновники, ученые, деятели искусства и представители различных сфер за вклад в развитие страны.

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