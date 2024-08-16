Олимпиада-2024. Ольга Харлан довела до слез Маричку Падалко реакцией возлюбленного на ее бронзу: что написал Луиджи Самеле
Известная украинская телеведущая Маричка Падалко растрогалась во время разговора с фехтовальщицей на саблях Ольгой Харлан, получившей бронзу на Олимпиаде-2024. На глазах 48-летней женщины выступили слезы, когда она зачитала фрагмент переписки с избранником спортсменки, итальянцем Луиджи Самеле, где он отметил: никогда не сомневался в возможностях своей возлюбленной.
Щемящий момент состоялся во время интервью с чемпионкой для ТСН. Журналистка отметила, что была приятно удивлена мнением мужчины о своей девушке и украинцах в целом.
По словам Марички Падалко, когда она увидела публикацию, в которой Луиджи Самеле поздравляет любимую с бронзой, она сразу связалась с ним, чтобы узнать его впечатление о победе: "Он написал: Я в этом никогда не сомневался. Она для этого рождена".
Однако наибольшее впечатление на телеведущую произвели слова итальянского спортсмена, в которых он описал устойчивость и несокрушимость нашего народа.
"Благодаря ей, я научился биться до конца. Она это сделала потому, что она украинка, а вы никогда не сдаетесь", – говорилось в сообщении.
В шутку Маричка Падалко добавила, что, по ее мнению, Ольга Харлан великая молодец, ведь смогла "воспитать парня" так, что он полностью понял характер украинцев.
Ранее OBOZ.UA рассказал историю любви Ольги Харлан и призера Олимпийских игр Луиджи Самеле, который тайно фотографировал и защищал украинку.
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