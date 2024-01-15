'Он выиграет этот бой': экс-чемпион мира рассказал, чем закончится поединок Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира Бермейн Стиверн назвал Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) будущим победителем поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). 45-летний канадец, как и многие эксперты и аналитики, сделал акцент на физическом превосходстве Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера.

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Об этом Стиверн заявил в комментарии официальному сайту стримминговой платформы DAZN. Бывший боксер, который остается единственным, кто проиграл по очкам Деонтею Уайлдеру (43-3-1, 42 КО), отметил, что Фьюри отлично двигается по рингу, несмотря на внушительные антропометрические данные.

"Я думаю, что у Тайсона Фьюри был неудачный вечер в бою против Фрэнсиса Нганну, и мы увидим другого бойца в поединке против Александра Усика, и я думаю, что он выиграет бой. Он более крупный боец, но похож на средневеса. Он высокий, может двигаться и он неуклюжий, поэтому я скажу, что Тайсон Фьюри выиграет этот бой", – сказал Стиверн.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона Фьюри и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра и Тайсона. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Кроме того, наш боксер лишится чемпионского пояса IBF вне зависимости от результата противостояния 17 февраля.

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