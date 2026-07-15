"Он уже боксер с именем": Гассиева нелепо высказался о реванше с Усиком

Российский супертяж Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) выразил готовность провести реванш с украинской звездой королевского дивизиона Александром Усиком (26-0, 15 КО). Представитель РФ, который стал полноценным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации после отказа нашего соотечественника от своих поясов, при этом имеет сомнения в возможности организовать такой поединок.

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Об этом Гассиев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 32-летний уроженец Владикавказа, которому WBA позволила нарушить правила и подраться в чемпионском бою с соперником не из топ-15 рейтинга, подчеркнул, что Усик вправе принимать любые решения относительно своей карьеры.

"Усик же не уходил из бокса, просто оставил титулы вакантными. Если он захочет вернуться и снова боксировать… Он уже боксер с именем, поэтому организовать любой бой для него не составит труда. Какой поединок окажется наиболее интересным, денежным и выгодным с финансовой точки зрения, тот он и проведет", сказал Гассиев.

Ранее этот россиянин оценил решение Усика сделать вакантными все свои титулы, выразив нелепую уверенность в том, что ему будет проще стать абсолютным чемпионом.

Напомним, бой Гассиев и Усика состоялся летом 2018 года в Москве, когда украинец разгромил соперника единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик выбрал соперника для своего последнего боя на профессиональном ринге.

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