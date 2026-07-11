Официально. WBA приняла неожиданное решение по бою Гассиева, которому отдали чемпионский пояс Усика

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила чемпиону мира в супертяжелом весе Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО) провести защиту титула против немца Петера Кадиру (23-1, 13 КО), который не входит в топ-15 рейтинга организации. Для этого комитету пришлось отдельно рассматривать кандидатуру претендента и выдавать специальное одобрение на титульный бой.

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Первоначально Гассиев должен был встретиться с французом Тони Йокой, однако тот снялся с поединка из-за травмы. После этого команда чемпиона предложила кандидатуру Кадиру в качестве нового соперника.

В WBA сообщили, что чемпионский комитет совместно с рейтинговым комитетом изучил ситуацию и пришел к выводу, что немецкий боксер соответствует требованиям для участия в поединке за мировой титул. В организации отметили его профессиональный послужной список, наличие действующей лицензии и готовность к бою.

Кадиру подходит к чемпионскому поединку с рекордом 23 победы и 1 поражение, 13 боев он завершил нокаутом. Также немец владеет региональным титулом WBA в супертяжелом весе.

Официальное разрешение на проведение боя было выдано 8 июля. Поединок Гассиев – Кадиру состоится в России.

Для Гассиева это будет первая защита титула WBA в супертяжелом весе, который ранее принадлежал Александру Усику. Российский боксер завоевал пояс в декабре прошлого года после победы нокаутом над Кубратом Пулевым в Дубае.

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