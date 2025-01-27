'Он не хочет': промоутер Фьюри ответил на вопрос, вернется ли Тайсон в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не собирается возобновлять карьеру, о завершении которой объявил после второго поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, сейчас наслаждается тем, что находится на отдыхе и проводит время с семьей.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Seconds Out рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Фьюри, отметил, что гордится достижениями британца на профессиональном ринге, где он провел немало больших поединков.

"Сейчас он наслаждается отдыхом вместе со своей семьей. Сейчас я не ожидаю его возвращения. Если он не хочет возвращаться, это значит, что он доволен и рад своей жизни. Если он рад, то и я рад. Он заработал много денег, он очень богатый человек, он участвовал в больших боях 21 века. Он вернулся и завоевал чемпионский пояс после ужасных ментальных проблем, проблем с алкоголем, употребления веществ, избыточного веса. Нужно отдать ему должное", – сказал Уоррен.

13 января Фьюри объявил о завершении карьеры. При этом важно помнить, что он уже дважды делал это. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В то же время Тайсон уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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