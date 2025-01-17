'Придется вернуться': Тайсону Фьюри поставили ультиматум из-за супербоя с жертвой Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) должен объявить о возвращении на профессиональный ринг, если хочет провести кассовый бой с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Цыганский король, как называют британца, объявил о завершении карьеры в начале недели после двух поражений от Александра Усика (23-0, 14 КО).

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В интервью Mail Sport промоутер Эдди Хирн, который ведет дела Джошуа, также два раза уступившего Усику, отметил, что поединок двух англичан мог бы ожидаться летом. При этом глава компании Matchroom Boxing отметил, что для организации такого масштабного поединка на легендарном стадионе "Уэмбли" требует много времени и усилий.

"Никто из нас не знает, что Фьюри сделает дальше, но если мы хотим увидеть бой летом, ему, вероятно, придется вернуться в ближайшие три-четыре недели. После этого срока организовать бой такого масштаба летом будет трудно. Я думаю, он вернется, но все в его руках. Что касается Джошуа, у нас есть варианты, и мы их сейчас рассматриваем", – сказал Хирн.

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В минувшем году британец потерпел два поражения от Александра Усика. Кроме того, были раскрыты загадочные слова Фьюри о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру.

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