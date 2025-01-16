Тайсона Фьюри начали готовить к возвращению: британец получил сигнал от Турки Аль аш-Шейха

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен обсудить с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) его возвращение на ринг. Главный устроитель боксерских поединков в мире отметил, что понимает решение британца завершить карьеру, но оно может измениться.

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Об этом функционер заявил в интервью talkSPORT. Аль аш-Шейх подчеркнул, что хотел бы увидеть противостояние Фьюри с его соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), однако опроверг информацию о гонораре, на который могли бы рассчитывать британские боксеры в таком бою.

"Мы хотим видеть Тайсона в большем количестве крупных боев, но я могу понять его решение. Но мне, как поклоннику бокса, это не нравится. Но со временем это решение может измениться. Я поддержу его и обсужу это с ним. Я оставлю его в покое на некоторое время, чтобы он побыл с семьей, а потом мы сможем обсудить его камбэк. Но множество слухов нам не помогают. Никто не предложит 500 миллионов фунтов стерлингов за бой, эти цифры неверны", – сказал аравиец.

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В минувшем году британец потерпел два поражения от Александра Усика (23-0, 14 КО). Кроме того, были раскрыты загадочные слова Фьюри о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше.

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