'У всех растет стоимость жизни': Зеленский объяснил, как война на Ближнем Востоке повлияла на подготовку к следующей зиме

Война на Ближнем Востоке была одной из тем, о которых говорили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи в Риме. Последствия конфликта вокруг Ирана ощущаются далеко за пределами региона; ситуация сказались и на Украине.

Об этом в среду, 15 апреля, Зеленский сообщил на совместном с Мелони брифинге. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

"Нет ни одной страны, которая бы не чувствовала последствия войны в Иране. У всех растет стоимость жизни. Все это ощущают. Увеличиваются энергетические риски. И это ухудшает, безусловно, социальные условия, подготовку к следующей зиме", – признал президент.

Он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке и в Заливе была предметом разговора. Также стороны "обменялись впечатлениями от общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций".

"Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все же больше – а не меньше, и чтобы интересы каждого народа уважались", – подчеркнул президент. Он назвал "глобально важным" вопрос о том, какой будет безопасность после этой войны.

Киев уже присоединяется к стабилизации ситуации в регионе Залива. "Мы работаем с соответствующими странами, командами, с лидерами для защиты от ударов "Шахедов" и для развития их обороны. Аналогичные шаги Украина предлагает Европе", – сказал Зеленский.

– 15 апреля Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и провел встречу с Джорджей Мелони.

– Накануне (14 апреля) глава государства с официальным визитом посещал Берлин, где встретился с канцлером Фридрихом Мерцем. По итогам встречи были заключены новые договоренности об оборонном сотрудничестве – всего 10 соглашений в важнейших направлениях.

