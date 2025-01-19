Папарацци впервые показали Тайсона Фьюри после завершения карьеры, обратив внимание на неожиданный момент. Фото

Всего через два дня после того, как экс-чемпион мира Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры корреспонденты британского таблоида Mirror словили словили соотечественника у автозаправки в Ланкашире. 36-летний боксер держал руках банку энергетического напитка Monster перед тем, как сесть в автомобиль.

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"Неожиданно, что Фьюри игнорировал свой собственный бренд энергетиков Furocity, который он запустил в 2022 году", – говорится в статье.

Решение Фьюри завершить карьеру сорвало планы на возможный британский мегабой с Энтони Джошуа, который мог принести обоим участникам около 150 миллионов фунтов стерлингов.

После поражения Тайсона от Усика и сокрушительного нокаута Джошуа от Даниэля Дюбуа в сентябре фанаты надеялись, что два британца наконец встретятся на ринге в этом году.

Хотя многие сомневаются и считают, что Фьюри вернется, его давний промоутер Фрэнк Уоррен призвал звезду наслаждаться заслуженным отдыхом.

В интервью BBC он сказал: "Бог его благослови, если это его решение. Это замечательно. Он сделал всё, что мог. Он, безусловно, лучший британский супертяжеловес своего поколения. Двукратный чемпион мира, два упорных боя с Усиком. У него есть деньги, он в здравом уме, у него прекрасная семья. Так что пусть наслаждается этим".

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Эдди Хирн уверен, что Тайсон Фьюри должен объявить о возвращении на профессиональный ринг, если хочет провести кассовый бой с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В минувшем году британец потерпел два поражения от Александра Усика. Кроме того, были раскрыты загадочные слова Фьюри о завершении карьеры.

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