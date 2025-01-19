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Папарацци впервые показали Тайсона Фьюри после завершения карьеры, обратив внимание на неожиданный момент. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,2 т.
Папарацци впервые показали Тайсона Фьюри после завершения карьеры, обратив внимание на неожиданный момент. Фото

Всего через два дня после того, как экс-чемпион мира Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры корреспонденты британского таблоида Mirror словили словили соотечественника у автозаправки в Ланкашире. 36-летний боксер держал руках банку энергетического напитка Monster перед тем, как сесть в автомобиль.

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"Неожиданно, что Фьюри игнорировал свой собственный бренд энергетиков Furocity, который он запустил в 2022 году", – говорится в статье.

Решение Фьюри завершить карьеру сорвало планы на возможный британский мегабой с Энтони Джошуа, который мог принести обоим участникам около 150 миллионов фунтов стерлингов.

Папарацци впервые показали Тайсона Фьюри после завершения карьеры, обратив внимание на неожиданный момент. Фото
Папарацци впервые показали Тайсона Фьюри после завершения карьеры, обратив внимание на неожиданный момент. Фото
Папарацци впервые показали Тайсона Фьюри после завершения карьеры, обратив внимание на неожиданный момент. Фото

После поражения Тайсона от Усика и сокрушительного нокаута Джошуа от Даниэля Дюбуа в сентябре фанаты надеялись, что два британца наконец встретятся на ринге в этом году.

Хотя многие сомневаются и считают, что Фьюри вернется, его давний промоутер Фрэнк Уоррен призвал звезду наслаждаться заслуженным отдыхом.

В интервью BBC он сказал: "Бог его благослови, если это его решение. Это замечательно. Он сделал всё, что мог. Он, безусловно, лучший британский супертяжеловес своего поколения. Двукратный чемпион мира, два упорных боя с Усиком. У него есть деньги, он в здравом уме, у него прекрасная семья. Так что пусть наслаждается этим".

Как сообщал OBOZ.UA,  промоутер Эдди Хирн уверен, что Тайсон Фьюри должен объявить о возвращении на профессиональный ринг, если хочет провести кассовый бой с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Важно отметить, что Тайсон уже дважды объявлял о завершении карьеры. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В минувшем году британец потерпел два поражения от Александра Усика. Кроме того, были раскрыты загадочные слова Фьюри о завершении карьеры.

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