УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,9 т.
Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео

Олимпийская сборная Украины проиграла Японии в первом матче в своей истории. Подопечные тренера Руслана Ротаня начали подготовку к Играм 2024 года в Париже встречей с одной из сильнейших команд Азии, которой уступили, пропустив дважды во втором тайме – 0:2.

Украинская сборная играла далеко не в сильнейшем составе, так как многие ее игроки находятся в расположении национальной и молодежной команд, в то время как соперники готовятся к Кубку Азии. Это наложило свой отпечаток на ход матча, преимуществом в котором на поле стадионе Фукуоке владели хозяева.

Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео

Вратарю "сине-желтых" Кириллу Фесюну приходилось регулярно вступать в игру. На 33-й минуте и он оказался бессильным после удара соперников, но на выручку пришла перекладина.

Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео
Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео

Однако уже сразу на самом старте второго тайма японцам удалось открыть счет в игре – Сато воспользовался отскоком после розыгрыша углового. Еще через полчаса защитники украинцы совершили сразу несколько потерь возле своих ворот, после чего Танака реализовал выход один на один.

Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео

Таким образом, "сине-желтые" уступили в своей первой в истории игре. Ранее украинцы узнали своих соперников на Олимпиаде-2024.

Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал дебют второго сына главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко в юношеской сборной Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!