Олимпийская сборная Украины по футболу сыграла первый матч в истории. Видео

Олимпийская сборная Украины проиграла Японии в первом матче в своей истории. Подопечные тренера Руслана Ротаня начали подготовку к Играм 2024 года в Париже встречей с одной из сильнейших команд Азии, которой уступили, пропустив дважды во втором тайме – 0:2.

Украинская сборная играла далеко не в сильнейшем составе, так как многие ее игроки находятся в расположении национальной и молодежной команд, в то время как соперники готовятся к Кубку Азии. Это наложило свой отпечаток на ход матча, преимуществом в котором на поле стадионе Фукуоке владели хозяева.

Вратарю "сине-желтых" Кириллу Фесюну приходилось регулярно вступать в игру. На 33-й минуте и он оказался бессильным после удара соперников, но на выручку пришла перекладина.

Однако уже сразу на самом старте второго тайма японцам удалось открыть счет в игре – Сато воспользовался отскоком после розыгрыша углового. Еще через полчаса защитники украинцы совершили сразу несколько потерь возле своих ворот, после чего Танака реализовал выход один на один.

Таким образом, "сине-желтые" уступили в своей первой в истории игре. Ранее украинцы узнали своих соперников на Олимпиаде-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал дебют второго сына главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко в юношеской сборной Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!