Сборная Украины по футболу получила соперников на Олимпиаде-2024: все результаты жеребьевки

Состоялась жеребьевка футбольного турнира XXXIII летних Олимпийских игр, которые пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сборная Украины U-23 сыграет в группе B против команд Аргентины, Марокко и одного из чемпиона Азии.

Все результаты жеребьевки:

Группа А: Франция, США, Новая Зеландия, победитель плей-офф

Группа В: Аргентина, Марокко, Азия №3, Украина

Группа С: Азия №2, Испания, Египет, Доминиканская республика

Группа D: Азия №1, Парагвай, Мали, Израиль

В соревнованиях согласно регламенту могут принять участие футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трех игроков старше этого возраста.

Календарь матчей сборной Украины по футболу на Олимпиаде-2024:

24 июля (среда), 16:00. Украина – Азия №3

27 июля (суббота), 16:00. Украина – Марокко

30 июля (вторник), 18:00. Украина – Аргентина

По правилам ФИФА в одной в одной группе не должно быть больше одного представителя от континента.

Соперники от Азии определятся в апреле-мае 2023 года, когда пройдет азиатский отборочный турнир. По регламенту в Париж поедут три призера, а также победитель межконтинентального плей-офф.

Формат олимпийского турнира традиционный: все сборные равно распределены по четырем группам. Две сильнейшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф, где сыграют четвертьфиналы и полуфиналы. Финал состоится 9 августа в Париже на "Парк де Пренс".

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Антон Боль ("Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык ("Рух" Львов), Максим Дячук ("Динамо" Киев), Андрей Булеза ("Карпаты" Львов), Александр Мартынюк ("Александрия"), Егор Маценко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия", Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – "Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - "Рух" Львов), Алексей Кащук ("Шахтер" Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).

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