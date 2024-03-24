'О футболе по блату'. Вацко сказал, что думают про сына Шевченко партнеры по сборной Украины

Знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал дебют второго сына главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко в юношеской сборной Украины. 17-летний Кристиан появился на поле в игре отбора на Евро-2024 U-19 против Северной Македонии.

Молодой человек вышел на замену на 79-й минуте при счете 2:0 в пользу "желто-синих". Партнеры по сборной и тренерский штаб отмечают его скорость и дриблинг на скорости.

"Ну скорость – это не Мбаппе, чтобы вы понимали, но он достаточно быстрый футболист. Отмечают его усердие и профессиональное отношение к работе. Ему немного тяжеловато в быту, потому что он общается на английском языке, хотя в коллективе там и многие с английским дружат. В целом положительные отзывы о Кристиане", – заявил Вацко в эфире своего Youtube-канала.

Блогер признался, что ему интересно было узнать мнение людей, которые наверняка в нем видят не только партнера по команде, но и конкурента.

"Поэтому я не думаю, что это было неискренно сказано. Ну с точки зрения конкуренции я считаю, что Кристиану Шевченко будет очень непросто в сборной", – добавил Вацко.

Также Виктор раскрыл такую тему, как якобы попадание в сборную исключительно по блату, которая поднималась болельщиками в соцсетях.

"Главный момент волнующий всех, это про футбол по блату. Кристиан появился лишь на 79-й минуте, что как-то странно для блата. Вышел на позицию правого вингера, и я вам честно скажу – по игре он на меня лично не произвел впечатление человека, который в сборной случайно", – признался комментатор.

Вацко заметил у Шевченко-младшего все нужные качества, чтобы играть на уровне сборной.

"У него неплохая скорость и такой он, атлетический паренек. Вы только посмотрите на его икроножные мышцы. Он динамичный, старательный на поле, вот мне это понравилось. Бежит назад, не избегая черновой работы", – подчеркнул Виктор Вацко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации Кристиана Шевченко.

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