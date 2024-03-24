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"О футболе по блату". Вацко сказал, что думают про сына Шевченко партнеры по сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,7 т.
'О футболе по блату'. Вацко сказал, что думают про сына Шевченко партнеры по сборной Украины

Знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал дебют второго сына главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко в юношеской сборной Украины. 17-летний Кристиан появился на поле в игре отбора на Евро-2024 U-19 против Северной Македонии.

Молодой человек вышел на замену на 79-й минуте при счете 2:0 в пользу "желто-синих". Партнеры по сборной и тренерский штаб отмечают его скорость и дриблинг на скорости.

"Ну скорость – это не Мбаппе, чтобы вы понимали, но он достаточно быстрый футболист. Отмечают его усердие и профессиональное отношение к работе. Ему немного тяжеловато в быту, потому что он общается на английском языке, хотя в коллективе там и многие с английским дружат. В целом положительные отзывы о Кристиане", – заявил Вацко в эфире своего Youtube-канала.

Блогер признался, что ему интересно было узнать мнение людей, которые наверняка в нем видят не только партнера по команде, но и конкурента.

"Поэтому я не думаю, что это было неискренно сказано. Ну с точки зрения конкуренции я считаю, что Кристиану Шевченко будет очень непросто в сборной", – добавил Вацко.

"О футболе по блату". Вацко сказал, что думают про сына Шевченко партнеры по сборной Украины

Также Виктор раскрыл такую тему, как якобы попадание в сборную исключительно по блату, которая поднималась болельщиками в соцсетях.

"Главный момент волнующий всех, это про футбол по блату. Кристиан появился лишь на 79-й минуте, что как-то странно для блата. Вышел на позицию правого вингера, и я вам честно скажу – по игре он на меня лично не произвел впечатление человека, который в сборной случайно", – признался комментатор.

"О футболе по блату". Вацко сказал, что думают про сына Шевченко партнеры по сборной Украины

Вацко заметил у Шевченко-младшего все нужные качества, чтобы играть на уровне сборной.

"У него неплохая скорость и такой он, атлетический паренек. Вы только посмотрите на его икроножные мышцы. Он динамичный, старательный на поле, вот мне это понравилось. Бежит назад, не избегая черновой работы", – подчеркнул Виктор Вацко.

"О футболе по блату". Вацко сказал, что думают про сына Шевченко партнеры по сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал об адаптации Кристиана Шевченко. 

"О футболе по блату". Вацко сказал, что думают про сына Шевченко партнеры по сборной Украины

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