Окончательно определилась судьба голкипера сборной Украины в 'Реале'

В мадридском "Реале" определились, кто из вратарей сыграет в финале Лиги чемпионов. Как сообщает авторитетный испанский журналист Хосе Луис Санчес, главный тренер чемпионов Испании Карло Анчелотти не планирует выпускать Андрея Лунина на игру с "Боруссией". Украинский голкипер сыграет в матче с "Вильярреалом" 19 мая.

Вместо этого, наставник "сливочных" собирается дать возможность Тибо Курта выступить 1 июня на лондонском "Уэмбли". 32-летний вратарь сборной Бельгии будет защищать ворота и в игре с "Бетисом" 25 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин готовится к заключению нового контракта, который свяжет его с королевским клубом до 2028 года. Срок действия текущего договора вратаря сборной Украины истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на завершающих стадиях переговоров о продлении сотрудничества еще на три года.

Андрей стал основным вратарем "Реала" в отсутствие Куртуа, который получил повреждение связок колена еще в августе. Куртуа пропустил почти сезон, и в марте нуждался в еще одной операции на колене.

Лунин сыграл 39 матчей во всех турнирах в этом сезоне, пропустив 28 голов. В 12 поединках Андрей отстоял на ноль (10 в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов).

Куртуа впервые в этом сезоне вышел на поле 4 мая. С тех пор провел три встречи, не пропустив ни одного гола.

9 мая Андрей Лунин показал, что сделала с ним толпа в Мадриде после полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией". "Реал" на последних минутах забил два гола и добыл победу, что спровоцировало настоящую вакханалию на улицах столицы Испании.

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