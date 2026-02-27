Усик официально объявил следующий бой: дата и кто соперник

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) вернется в ринг в последнюю неделю весны. Наш соотечественник 23 мая проведет поединок против легендарного кикбоксера Рико Верхувена (1-0, 1 КО), у которого есть минимальный опыт в боксе.

Видео дня

Об этом информирует сам Усик на своей странице в социальной сети Instagram. Шоу состоится в египетской Гизе, а на кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC). При этом ничего не сообщается о других титулах, которые украинец завоевал в поединке против Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Бой санкционирован WВC и будет организован промоутерской компанией нашего соотечественника Ready To Fight. Поединок пройдет по правилам бокса, но его детальные условия станут известны позже.

КТО ТАКОЙ РИКО ВЕРХУВЕН

36-летний Верхувен представляет Нидерланды и выступает в супетяжелом весе. Свой последний поединок он провел в июне минувшего года, победив россиянина Артема Вахитова единогласным решением судей.

Спортсмен выступает в промоушне Glory, чемпионский титул которого удерживает фантастические 11 лет. В последний раз он проигрывал в марте 2015 года. Любопытно, что Верхувен во время свой кикбоксерской карьеры провел один поединок против украинца – в 2012-м он проиграл Сергею Лащенко.

Свой единственный поединок в боксе нидерландец провел в апреле-2014, когда нокаутировал венгра Яноша Финфера. Напомним, что Усик в июле минувшего года брутально нокаутировал Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!