Официально. Тайсон Фьюри проведет бой с жертвой Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) проведет следующий поединок против 46-летнего польского ветерана Мариуша Ваха (39-13, 20 КО). Бой, который будет носить нетитульный характер, уже официально утвержден и состоится 24 июля на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайев (Таиланд).

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Для Фьюри этот бой станет промежуточным этапом подготовки к запланированному на конец 2026 года противостоянию с Энтони Джошуа. Последний раз британец боксировал в апреле, когда победил по очкам Арсланбека Махмудова.

Организаторы сообщили, что вся прибыль от продажи билетов будет направлена на благотворительность. Кроме того, Фьюри вручат первый в истории гуманитарный титул WBC Humanitarian.

Мариуш Вах наиболее известен по поединку против Владимира Кличко, который состоялся в ноябре 2012 года в Гамбурге. Тогда украинец защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO, одержав победу единогласным решением судей со счетом 120-107, 120-107 и 119-109.

В последние годы польский супертяжеловес выступал преимущественно против перспективных боксеров, а также помогал Александру Усику в качестве спарринг-партнера во время подготовки к боям с Фьюри. В марте 2026 года Вах потерпел поражение от украинца Виктора Выхриста.

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