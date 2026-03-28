Украинский супертяж-чемпион побил известного польского боксера, дравшегося с Кличко. Видео

Украинский супертяжеловес Виктор Faust Выхрист (18-1, 11 КО) успешно провел первую защиту титула чемпиона Европы WBO. В Будапеште 33-летний уроженец Светловодска (Кировоградская область) уверенно победил по очкам опытного поляка Мариуша Ваха (39-13, 20 КО), ранее выходившего в ринг против Владимира Кличко: 100-90, 100-88 и 100-90.

Поединок состоялся на арене Koltai Jeno Sports Hall. Выхрист (18-1, 11 КО) контролировал ход боя за счет работы на средней дистанции, задавал темп и регулярно наносил удары, постепенно наращивая преимущество.

Вах (39-13, 20 КО) делал ставку на джеб, однако уже после третьего раунда начал заметно уставать, пропуская все больше ударов. В четвертом раунде украинец разбил сопернику лицо, продолжая наращивать давление.

Во второй половине боя темп Выхриста снизился: он чаще брал паузы и входил в клинч, однако сохранял контроль. В восьмом раунде преимущество украинца было односторонним, Вах практически не отвечал на атаки. В заключительном отрезке Выхрист пытался завершить бой досрочно, но поляк выдержал.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе этого года Выхрист оформил одну из самых быстрых побед в своей карьере, нокаутировав соперника в чемпионском поединке уже на первых секундах. Бой за вакантный пояс WBO Inter-Continental прошёл в Германии и завершился почти мгновенно.

