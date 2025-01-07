Официально. Непобедимый украинский боксер-чемпион получил нового соперника. Названа дата боя

Украинский чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) официально проведет первую защиту титула против американца Кейшона Дэвиса (12-0, 8 КО). Поединок состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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36-летний уроженец Краснодона Луганской области завоевал вакантный пояс 18 мая прошлого года, победив Эммануэля Наваретте. Его соперник, Кейшон Дэвис, в последнем бою 8 ноября нокаутировал во втором раунде Густаво Лемоса.

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что этот бой обещает стать классикой легкого веса, отметив, что Дэвису предстоит серьезное испытание против непобежденного украинского чемпиона.

Беринчик подчеркнул, что не собирается делать громких заявлений, предупредив соперника о том, что бой будет сложным. В свою очередь, Дэвис назвал этот поединок шансом, которого он долго ждал, и пригласил всех зрителей следить за ним на ESPN или вживую.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря Турки Аль аш-Шейх исключил Дениса из числа участников шоу Усик – Фьюри 2. Грандиозное мероприятие запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде.

Изначально Аль аш-Шейх написал, что Беринчик должен защищать титул в бою с британцем Сэмом Ноуксом в рамках этого вечера бокса. Но затем эта пара исчезла из расписания.

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