Усик – Фьюри 2. Украинского чемпиона сняли с боя

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по делам развлечений Турки Аль аш-Шейх исключил украинского чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) из числа участников шоу Усик – Фьюри 2. Грандиозное мероприятие запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде.

Видео дня

Несколькими часами ранее Аль аш-Шейх в своем аккаунте соцсети Х написал, что Беринчик должен защищать титул в бою с британцем Сэмом Ноуксом в рамках этого вечера бокса.

В обновленной версии расписания эта пара отсутствует. Причины изменений пока не сообщаются.

Главным поединком андеркарда Усик – Фьюри 2 остается противостояние украинца Сергея Богачука против британца Ишмаэля Дэвиса (13-1, 6 KO). 29-летний англичанин заменил представителя Узбекистана Исраила Мадримова, снявшегося с поединка с нашим соотечественником из-за бронхита.

Как рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в эфире "Киевстар ТВ" Денис в тренировочном лагер продолжает подготовку к следующему поединку.

Планируется, что в феврале 2024 он будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO. Местом боя станет легендарная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, которая известна своей исторической значимостью для мирового бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 мая Беринчик стал новым чемпионом мира WBO в легком весе. В ночь на 19 мая в США олимпийский призер Лондона-2012 победил титулованного мексиканца Эмануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!