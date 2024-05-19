Второй украинский чемпион мира за ночь! Непобедимый Беринчик в рубке одолел титулованного мексиканца

Известный украинский боксер Денис Беринчик (19-0, 9 КО) стал новым чемпионом мира WBO в легком весе. В ночь на 19 мая в США олимпийский призер Лондона-2012 победил титулованного мексиканца Эмануэлем Наваррете (39-1-2, 31 КО), который владеет поясом WBO во втором полулегком весе.

Чемпионский поединок Беринчика состоялся в Сан-Диего и продлился все 12 раундов. Бой проходил на достаточно высоких скоростях, Денис захватил инициативу с первого раунда и старался работать первым номером.

В шестом раунде у Наваретте прошел мощный апперкот, но Денис выдержал удар и ответил своей комбинацией. отвечал своими ударами, несколько из которых хорошо прошли у украинца в восьмом раунде.

А в восьмой трехминутке напор Беринчика и его попадания заставили Эмануэля облакотиться на канаты. Но и мексиканец показал умение держать удар, а в заключительных раундах опасно шел головой вперед в ближнем бою. К счастью, обошлось без травм.

Ппоединок в США продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей – 115:113, 112:116 и 116:112.

Для 36-летнего Беринчика победа над Наваррете стала 19 подряд в профессиональной карьере, однако боксер впервые завершил бой раздельным решением судей.

После схватки в Са-Диего украинские боксеры владеют двумя из четырех основных поясов в легком весе, поскольку ранее в мае титул IBF заполучил Василий Ломаченко, выиграв техническим нокаутом у бывшего абсолютного чемпиона Джорджа Камбососа.

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