Официально. "Интер" предложил 20 млн евро за футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
"Интер" сделал официальное предложение "Реалу"по голкиперу сборной Украины Андрею Лунину, сообщает fichajes.net. Итальянский гранд согласен заплатить за 27-летнего уроженца Краснограда 20 миллионов евро. В Мадриде подтвердили, что получили предложение, и сейчас его рассматривают.

Лунин в последние сезоны получал игровое время и демонстрировал стабильную игру, несмотря на конкуренцию за место в составе. Его выступления привлекли внимание за пределами Испании, что отразилось на интересе со стороны топ-клубов.

В "Реале" считают предложенную сумму значительной, однако внутри клуба учитывают роль украинского вратаря как надежной опции в составе. Окончательное решение по сделке пока не принято.

"Интер" рассматривает Лунина как усиление вратарской позиции и готов предоставить ему более значимую роль. В итальянском клубе рассчитывают, что украинец сможет стать одним из ключевых игроков команды.

Позиция "Реала" будет зависеть от оценки текущего состава и планов на ближайшие трансферные окна. Возможный уход Лунина потребует пересмотра структуры вратарской линии команды.

Как сообщал OBOZ.UA, Накануне Лунин стал лучшим игроком матча 32-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (1:1). 27-летний голкипер сборной Украины провел полную встречу в Севилье и отметился несколькими ключевыми сейвами.

Лунин провел восьмой матч подряд за "Реал" и в седьмой раз вышел в стартовом составе. В текущем сезоне он сыграл 11 встреч, пропустил 21 мяч и ни разу не сохранил ворота "сухими".

