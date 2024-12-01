Официально. ФИФА приняла новое решение по Украине и чемпионату мира-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в правила жеребьевки европейской части отбора на чемпионат мира 2026 года, сняв ограничения, которые касались сборной Украины. Ранее предусматривалось, что участники мартовских игр плей-офф Лиги наций, включая Украину, при жеребьевке должны были попасть в группу из четырех команд. Это ограничение больше не действует.

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Теперь команды из второй, третьей и четвертой корзин могут быть распределены как в группы с четырьмя, так и с пятью участниками. Однако существует важное условие: в одной группе может быть только одна команда, участвующая в мартовских играх плей-офф Лиги наций.

Для Украины это означает, что она может оказаться в группе с пятью командами, но только если ее соперниками из первой корзины станут Англия или Швейцария – единственные команды, которые не участвуют в плей-офф. Если же соперник будет из числа других сборных первой корзины, группа Украины будет состоять из четырех команд.

Всего в результате жеребьевки ЧМ-2026 появится 12 групп: шесть групп с пятью командами и шесть – с четырьмя. Единственное исключение для Украины – команда Беларуси из четвертой корзины, с которой украинская сборная не может быть в одной группе.

Корзины перед жеребьевкой

Первая корзина: Франция, Испания, Нидерланды, Хорватия, Португалия, Дания, Италия, Германия, Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия.

Вторая корзина: Украина , Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Греция, Румыния, Словакия, Чехия, Норвегия.

Третья корзина: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Четвертая корзина: Болгария, Люксембург, Косово, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фареры, Латвия, Литва.

Пятая корзина: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьевка состоится 13 декабря.

Напомним, на ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 команд. От Европы на турнир поедут 16 представителей – 12 победителей групп и четыре сильнейших в плей-офф, куда попадут сборные, которые займут вторые места, и четыре из Лиги наций.

Сборная России отсутствует среди список участников мундиаля, так как ФИФА продлило санкции, наложенные на страну из-за ее военной агрессии против Украины. Решение об отстранении России от всех международных футбольных соревнований было принято ФИФА и УЕФА еще в феврале 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Сборная Украины по футболу встретится с командой Бельгии в плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше турнира в элитном дивизионе.

Подопечные Сергея Реброва сыграли 11 официальных матче в 2024 году, в которых добыла всего пять победы, забив 14 голов.

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