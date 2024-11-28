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Официально. ФИФА приняла решение по сборной России по футболу и ЧМ-2026

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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Официально. ФИФА приняла решение по сборной России по футболу и ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила состав участников европейского отбора на чемпионат мира 2026 года. Сборной России среди них нет.

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Таким образом ФИФА продлило санкции, наложенные на страну из-за ее военной агрессии против Украины. Решение об отстранении России от всех международных футбольных соревнований было принято ФИФА и УЕФА еще в феврале 2022 года.

Официально. ФИФА приняла решение по сборной России по футболу и ЧМ-2026

Тогда организации заявили, что российские сборные и клубы не будут участвовать в турнирах под их эгидой "до дальнейшего сообщения". Это исключение лишило Россию шансов выступить на ЧМ-2022 в Катаре и коснулось европейских клубных турниров.

Официально. ФИФА приняла решение по сборной России по футболу и ЧМ-2026

Для жеребьевки европейского отбора сборные были распределены на пять корзин. В первом оказались сильнейшие команды по итогам Лиги наций и рейтингу ФИФА, включая Францию, Англию, Германию и Италию. Украина попала во вторую корзину, где будет соревноваться с такими сборными, как Швеция, Польша и Турция.

Официально. ФИФА приняла решение по сборной России по футболу и ЧМ-2026

Отсутствие России среди участников подтверждает, что международная изоляция страны в футболе продолжается. Это решение отмечает солидарность спортивного сообщества с Украиной и непризнание полномасштабного вторжения, которое стало причиной масштабных санкций против российского спорта.

Официально. ФИФА приняла решение по сборной России по футболу и ЧМ-2026

Жеребьевка состоится 13 декабря, а сам отборочный турнир продлится с марта по ноябрь 2025 года. Уже известно, какие тяжелые последствия принесли Украине ее результаты в Лиге наций.

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