Самый сложный жребий. Украина узнала соперника в плей-офф Лиги наций за выход в топ-дивизион: когда матчи
Сборная Украины по футболу встретится с командой Бельгии в плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше турнира в элитном дивизионе. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу, 22 ноября.
"Сине-желтые", которые заняли второе место в группе В1, опередив албанцев и грузин и уступив чехам, попали в число несеяных. Это означает, что 20 марта будущего года подопечные Сергея Реброва примут соперника в номинально домашней игре, а 23-го отправятся на выезд.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПЛЕЙ-ОФФ ДИВИЗИОНА А/В ЛИГИ НАЦИЙ
Турция – Венгрия
Украина – Бельгия
Австрия – Сербия
Греция – Шотландия
Наши футболисты встречались с бельгийцами, которые занимают шестое место в мировом рейтинге, на чемпионат Европы-2024. Тогда в заключительном туре группового этапа команды сыграли 0:0.
Отметим, что результаты сборной Украины в Лиге наций повлияли на ее участие в жеребьевке к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. После завершения группового этапа стало известно, кто стал потенциальными соперниками нашей команды в борьбе за путевку на мундиаль.
Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины сыграла 11 официальных матче в 2024 году, в которых добыла всего пять победы, забив 14 голов.
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