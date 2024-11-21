Украина в отборе ЧМ-2026 по футболу: с кем может сыграть команда Реброва

Сборная Украины по футболу не попала в первую корзинку при жеребьевке квалификационного раунда к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. "Сине-желтые" будут сеяться из второго по силе списка участников отборочного турнира в европейской зоне.

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Уже известно, что команда Сергея Реброва свою борьбу за путевку на чемпионат начнет не раньше июня будущего года, так как в марте они выступят в плей-офф Лиги наций за право сыграть в дивизионе А турнира.

Наша сборная точно не сыграет со Швецией, Турцией, Уэльсом, Венгрией, Сербией, Польшей, Грецией, Румынией, Словакией, Чехией, Норвегией и Беларусью. Церемония состоится 13 декабря.

Корзина 1: Испания, Германия, Португалия, Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия, Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Греция, Румыния, Словакия, Чехия, Норвегия

Корзина 3: Шотландия, Словения, Республика Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Косово, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Напомним, на ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 команд. От Европы на турнир поедут 16 представителей – 12 победителей групп и четыре сильнейших в плей-офф, куда попадут сборные, которые займут вторые места, и четыре из Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России не сыграет в квалификационном турнире к мировому первенству 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.

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