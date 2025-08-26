Официально. 'Бенфика' предложила 27 млн евро за футболиста сборной Украины

Лиссабонская "Бенфика" сделала официальное предложение донецкому "Шахтёру" о трансфере полузащитника сборной Украины Георгия Судакова. По данным издания Maisfutebol, сумма сделки оценивается в пределах 25–27 миллионов евро.

Украинский клуб в переговорах называет ориентировочную стоимость 22-летнего игрока в размере около 30 миллионов, однако португальская сторона рассчитывает снизить цену. Судаков рассматривается "Бенфикой" как ключевое усиление линии атаки после неудачных попыток подписать Тьяго Альмаду, Жоау Фелиша и Мохамеда Амура.

Судаков является воспитанником "Шахтёра", за первую команду он дебютировал в 2020 году. В составе национальной сборной Украины полузащитник провел уже 29 матчей.

13 мая появилась информация, что Судаков может сменить клуб и чемпионат этим летом — 22-летним игроком "Шахтера" серьёзно интересуется "Наполи". Неаполитанцы якобы тогда сделали устное предложение "горнякам": 35 миллионов евро сразу плюс ещё 5 в виде бонусов. Платеж планируется растянуть на пять лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 августа у Судакова умер отец.

