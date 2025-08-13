В семье лидера сборной Украины по футболу случилась смертельная трагедия

Полузащитник "Шахтера" и национальной команды Украины Георгий Судаков сообщил о смерти своего отца Виктора. Футболист написал об этом в Instagram, сопроводив публикацию совместными фотографиями — в том числе детской.

В трогательном послании Судаков признался, что уже завтра у отца должен был быть день рождения, но "у Бога был другой план на этот день".

Он описал его как "настоящего, искреннего, с добрым сердцем и чистой душой" и вспомнил, как тот всегда смотрел его матчи и после игр говорил: "Сынок, ты как всегда лучший".

Игрок также поделился последними разговорами с отцом, когда они вместе вспоминали радостные семейные моменты.

В завершение футболист обратился к подписчикам с просьбой ценить близких и не откладывать звонки: "Никогда не знаешь, когда настанет тот самый день".

Напомним, что Георгий из спортивной семьи. Отец Судакова играл на любительском уровне в футбол, а его мать увлекалась волейболом и гандболом, и работала в банке. Георгию было около 1,5 года, когда его семья переехала из Брянки (Луганская область) в Комсомольск (ныне — Горишни Плавни)

В одном из интервью его первый тренер рассказывал, что Виктор Судаков работал мастером в ремонтной организации в Корсуне-Шевченковском.

Отец Георгия Судакова сыграл ключевую роль в его футбольном пути. Когда семья жила в Комсомольске, они часто выходили вместе играть в футбол во дворе. Именно друг отца посоветовал отвести мальчика в секцию.

Несмотря на то что набор шёл в группу на год старше и сам Георгий был невысокого роста, отец настоял: "Возьмите, пусть тренируется, а там посмотрим". Благодаря этой настойчивости Судакова приняли в детско-юношескую команду "Горняк-Спорт", что стало отправной точкой его карьеры.

