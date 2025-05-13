Зарплата 2 млн долларов. Итальянский гранд покупает у 'Шахтера' футболиста сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может сменить клуб и чемпионат этим летом — 22-летним игроком "Шахтера" серьёзно интересуется "Наполи". По информации журналиста Маттео Моретто, неаполитанцы уже сделали устное предложение "горнякам": 35 миллионов евро сразу плюс ещё 5 в виде бонусов. Платеж планируется растянуть на пять лет.

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"Наполи" предлагает самому Судакову пятилетний контракт с зарплатой около двух миллионов евро в год. Как сообщает Calcionapoli1926.it со ссылкой на Il Mattino, спортивный директор клуба Джованни Манна рассчитывает закрыть сделку за 40 миллионов евро и готов использовать часть трансферного бюджета (около 180 млн), выделенного на это лето.

Судаков провёл впечатляющий сезон за "Шахтёр", забив 13 голов и отдав 6 результативных передач в 35 матчах. По утверждению итальянских СМИ, главный тренер "Наполи" Антонио Конте ещё зимой хотел подписать украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" готов расстаться с Георгием за сумму от 30 до 35 миллионов евро.

Кроме неаполитанцев, интерес к Судакову проявляют также "Ювентус" и английский "Брентфорд", однако они пока не сделали конкретных шагов. Окончательное решение, по данным источников, должно быть принято в ближайшее время.

Напомним, что несколько дней назад Судаков и его жена Елизавета, которую в соцсетях называют настоящей красавицей с модельной внешностью, сообщили, что в их семье ожидается пополнение.

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