'Очень тяжелая группа': Ребров оценил игру сборной Украины в матче Лиги наций с Чехией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров похвалил своих футболистов за игру в матче Лиги наций с Чехией. Комментируя ничью, наставник "сине-желтых" отметил как силу соперника, так и то, что его подопечные создавали моменты, а вырвать победу помешала реализация моментов.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после поединка во Вроцлаве, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Специалист подчеркнул, что болельщики не должны воспринимать соперничество с чехами, албанцами и грузинами, как легкую прогулку для его команды.

"Важно, что мы создаем моменты. Это уже мастерство игроков. Очень трудно сконцентрироваться на каждом созданном моменте. Это сборная, это совсем другой уровень. К сожалению, мы не сделали главное – не забили гол. Чехия? Это мощная сборная, играющая в физический футбол. Они играли очень интенсивно, прессинговали постоянно. Возможно, в конце матча немного подсели. Они действительно заслуживают того места, на котором сейчас находятся. У нас очень тяжелая группа, уверен, в следующих двух матчах мы будем сражаться за выход в дивизион А", – сказал Ребров.

Отметим, что после четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, набрав четыре очка. В ноябре наши футболисты проведут заключительные матчи турнира – на выезде с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик высказался о болельщиках команды и ответил на критику.

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