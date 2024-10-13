Мудрик высказался про украинцев, ответив на критику, которая лилась на сборную. Видео

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик считает, что своей игрой в матче против Грузии они закрыли рты всем критикам. Футболист не понимает соотечественников, которые не поддерживают национальную команду.

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"Очень много критики было... Очень много экспертов говорили, что сборная то, сборная се... Футболисты такие, тренер такой-то... Что Грузия выиграла у Чехов 4:1, а мы проиграли чехам... Все говорят "Да можно уже не выходить". Ну не понимаю таких болельщиков, а хочу поблагодарить именно тех болельщиков, которые поддерживают сборную, несмотря на результаты. Потому что бывают хорошие игры и бывают плохие", – признался Мудрик во флеш-интервью.

Вингер "Челси" добавил, что украинцы заслуженно победили благодаря тому, как настроились на игру и благодаря тому, как команда отдавалась на поле.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября наши футболисты в третьем туре Лиги наций в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

Футболисты сборной Украины во время разминки перед матчем получили огромный заряд патриотизма от болельщиков. На видео прекрасно слышно, как с трибун скандируют "ЗСУ! ЗСУ!".

После победы украинские игроки перед уходом в раздевалку поблагодарили своим болельщиков за поддержку. На "Stadion Poznan" футболисты подошли к своим фанатами и долго им аплодировали. Те не остались в долгу, устроив своим соотечественникам овации.

Во время матча грузины на трибунах спели всемирноизвестный хит про российского диктатора "Путин - х*йло".

После поединка главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров похвалил своих подопечных. Наставник отметил, что игра получилась очень непростой, однако наши футболисты придерживались плана на поединок.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше этого турнира. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

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